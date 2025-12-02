Пилоты посадили самолет с россиянами в степи Казахстана и попросили их покинуть салон

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, летевший из Турции в Казахстан, приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, сначала рейс из Стамбула в Актобе задержали, а когда самолет наконец вылетел, он провел в небе шесть часов вместо трех. Выяснилось, что лайнер приземлился в Актау. Более того, по словам пассажиров, пилоты посадили самолет не в аэропорту, а в степи.

Как пишет издание, пассажирам, среди которых были граждане России и Казахстана, заявили, что полет окончен, и попросили их покинуть салон. К изумлению пассажиров, бортпроводники и пилот сообщили, что самолет дальше не полетит.

В итоге казахстанцы вышли из воздушного судна и отправились в точку назначения самостоятельно, а 40 россиян, среди которых было пятеро детей, решили не покидать салон. Они опасаются проблем с миграционной службой и не знают, куда им обращаться и ехать, говорится в материале.

Ранее стало известно, что в самолет этой же иностранной авиакомпании, летевший из Турции в Россию, два раза ударила молния при наборе высоты. Из-за произошедшего пилоты решили вернуться в аэропорт вылета в Стамбуле.

