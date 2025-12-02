Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:59, 1 декабря 2025Экономика

Платежная система начала блокировать карты россиян

Платежная система Wise начала блокировать карты россиянам без европейского ВНЖ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Британская платежная система Wise стала блокировать карты своих клиентов из России и Белоруссии, не имеющих европейского вида на жительство. Об этом сообщается в заявлении, распространенном самой компанией.

Как уточняется, решение связано с новым пакетом антироссийских санкций, принятых Евросоюзом. Для разблокировки карт россияне и белорусы теперь должны подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии.

Кроме того, в Wise пояснили, что у затронутых этой мерой пользователей будет время до 30 января 2026 года, чтобы подтвердить гражданство одной из стран ЕЭЗ или «вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии».

При этом, в случае отсутствия подобных подтверждений ограничения затронут носителей как физических, так и цифровых карт. Впрочем, изменений в профиле пользователя ожидать не стоит: клиенты смогут продолжать «отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги».

Ранее британская платежная система Wise предупредила, что начнет блокировку карт российских клиентов, у которых нет европейского вида на жительство либо гражданства одной из стран Европейского союза. В конце октября сообщалось, что Роспатент одобрил заявку компании «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» на регистрацию товарного знака Visa в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от ВСУ

    Бывшая порноактриса оценила внешность Овечкина

    В сериале с Зеленским нашли пророчество о коррупционном скандале

    В европейской стране построят завод по производству ракетного топлива для Украины

    Африканская страна предложила России военную базу «с видом на море»

    Белый дом оценил шансы на сделку по Украине

    Усик высказался о продолжении карьеры после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

    Белый дом высказался о коррупции на Украине

    Ученые допустили супервзрыв из-за крупнейшего комплекса пятен на Солнце

    Платежная система начала блокировать карты россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости