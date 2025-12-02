Платежная система начала блокировать карты россиян

Платежная система Wise начала блокировать карты россиянам без европейского ВНЖ

Британская платежная система Wise стала блокировать карты своих клиентов из России и Белоруссии, не имеющих европейского вида на жительство. Об этом сообщается в заявлении, распространенном самой компанией.

Как уточняется, решение связано с новым пакетом антироссийских санкций, принятых Евросоюзом. Для разблокировки карт россияне и белорусы теперь должны подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии.

Кроме того, в Wise пояснили, что у затронутых этой мерой пользователей будет время до 30 января 2026 года, чтобы подтвердить гражданство одной из стран ЕЭЗ или «вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии».

При этом, в случае отсутствия подобных подтверждений ограничения затронут носителей как физических, так и цифровых карт. Впрочем, изменений в профиле пользователя ожидать не стоит: клиенты смогут продолжать «отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги».

Ранее британская платежная система Wise предупредила, что начнет блокировку карт российских клиентов, у которых нет европейского вида на жительство либо гражданства одной из стран Европейского союза. В конце октября сообщалось, что Роспатент одобрил заявку компании «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» на регистрацию товарного знака Visa в России.

