Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:28, 2 декабря 2025Россия

Подступы к Красноармейску оказались усыпаны телами солдат ВСУ

Солодчук: Подступы к Красноармейску усыпаны телами солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), их выполняли недавно призванные украинские бойцы. Об этом доложил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук президенту России Владимиру Путину, его слова приводит ТАСС.

«Здесь вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно — людей недавно призвали, люди не обучены, они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Они гибли десятками и сотнями», — указал он.

Солодчук отметил, что лесополосы близ Красноармейска «усыпаны трупами украинских солдат».

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл жуткие детали отступления ВСУ из Красноармейска. Он сообщил, что остатки украинских формирований предприняли попытку спастись через подземные коммуникации, что привело к их массовой гибели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Львица растерзала посетителя зоопарка

    Уверенному в своем отцовстве после недолгой связи парню дали совет

    В Госдуме высказались о возможности увеличить срок декретного отпуска

    В Киеве обеспокоились способным перечеркнуть итоги встречи во Флориде событием

    Экс-советник Трампа спрогнозировал приход американских компаний в российские проекты

    Корейские Су-25 получили копию немецких Taurus

    Пассажиров сломавшегося «Сапсана» отправили в Москву резервным поездом

    Подступы к Красноармейску оказались усыпаны телами солдат ВСУ

    США прервали связь с одной страной Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости