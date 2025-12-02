Солодчук: Подступы к Красноармейску усыпаны телами солдат ВСУ

Украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), их выполняли недавно призванные украинские бойцы. Об этом доложил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук президенту России Владимиру Путину, его слова приводит ТАСС.

«Здесь вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно — людей недавно призвали, люди не обучены, они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Они гибли десятками и сотнями», — указал он.

Солодчук отметил, что лесополосы близ Красноармейска «усыпаны трупами украинских солдат».

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл жуткие детали отступления ВСУ из Красноармейска. Он сообщил, что остатки украинских формирований предприняли попытку спастись через подземные коммуникации, что привело к их массовой гибели.