19:36, 2 декабря 2025Мир

Президент Финляндии заявил о последнем шансе Запада

Стубб: У Запада есть последний шанс доказать миру готовность к диалогу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

У Запада есть последний шанс доказать остальному миру свою готовность к диалогу. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в статье для Foreign Affairs.

«Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в том, что они способны к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию», — подчеркнул Стубб.

По словам лидера Финляндии, мир «погрузится в еще большие конфликты», если страны откажутся от сотрудничества и вступят в конкуренцию. Он призвал сделать все возможное ради сохранения либерального миропорядка, даже если он «не в моде» в настоящее время.

Ранее Финляндия вступила в военно-морскую коалицию, возглавляемую Великобританией и Норвегией, целью которой заявлено развитие Военно-морских сил Украины.

