00:49, 2 декабря 2025Россия

Путин назвал армию Украины «рабоче-крестьянской»

Путин: Армия Украины рабоче-крестьянская, простых солдат им не жалко
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) представляют из себя «рабоче-крестьянскую» армию, так как ее руководство не считается с жизнями простых солдат. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

На совещании в пункте управления Объединенной группировки войск глава государства подчеркнул, что ВСУ пытались деблокировать город Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), бросая солдат на убой и не считаясь с потерями.

«Кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, в основном-то ВСУ — армия рабоче-крестьянская, им простого солдата-то и не жалко», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине стал трагедией для украинского народа. По его словам, виновна в этой трагедии преступная политика «вороватой хунты» в Киеве.

