00:22, 2 декабря 2025Спорт

Роднина заступилась за Большунова после нападения на соперника

Депутат Роднина о нападении Большунова на Бакурова: Не смог сдержать эмоций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заступилась за трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после нападения на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина заявила, что не все спортсмены могут сдержать эмоции и они не могут быть идеальными. Но добивать человека не стоит, его можно наказать, но не четвертовать», — посчитала она.

29 ноября стало известно, что после финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение трехкратного олимпийского чемпиона.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что Большунов извинится перед Бакуровым. Глава ФЛГР подчеркнула, что решение по наказанию спортсмена будет принято на заседании 2 декабря.

