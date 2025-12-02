Россияне решили не отказываться от круизов по Черному морю из-за атак ВСУ на суда

Российские туристы решили не отказываться от круизов по Черному морю из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские суда. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Представители круизного лайнера Astoria Grande сообщили, что маршрут морского путешествия разрабатывается и согласовывается с береговыми службами Турции. Регион следования и порты захода утверждаются страховой компанией.

Сейчас круиз проходит по расписанию, а лайнер находится в турецком Измире. Соотечественники не планируют отменять отпуска из-за нападений ВСУ на суда в Черном море, утверждает источник.

По данным источника, за последнюю неделю ВСУ трижды атаковали танкеры в акватории Черного моря. Это произошло ровно на маршруте туристических лайнеров.

В частности, курс лайнера Astoria Grande с шестьюстами россиянами на борту совпадает с курсом Midvolga 2, атакованным 2 декабря. Судно, перевозившее растительное масло и следовавшее в Грузию, подверглось нападению примерно в 148 километрах от побережья Турции.