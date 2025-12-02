Семенович жестко ответила на критику после получения медали

Семенович напомнила о своих поездках в зону СВО на фоне критики Поплавской

Певица Анна Семенович ответила на критику из-за вручения ей медали «За труды в культуре и искусстве». Ее слова передает «Абзац».

Артистка резко отреагировала на высказывания актрисы Яны Поплавской, которая усомнилась в справедливости получения награды. Коллега Семенович заявила, что Анне логичнее было бы присвоить премию «за обаяние и привлекательность».

Семенович подчеркнула, что регулярно выступает в госпиталях перед российскими военными и поддерживает бойцов специальной военной операции (СВО), которые отправляются на передовую. «Яна Поплавская, наверное, не ездила на новые территории. Наверное, ей виднее, кому надо давать такие награды», — заявила певица. Она добавила, что не обращает внимания на подобные выпады в свой адрес.

О том, что президент России Владимир Путин наградил Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», стало известно в марте. Позже артистка назвала награду заслуженной и отметила, что для нее это большая честь. 14 ноября певица получила медаль из рук главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой.