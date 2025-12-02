РИА Новости: ВСУ проводят ночные ритуалы с факелами и молитвами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ночные ритуалы с факелами и молитвами на украинском языке. Об этом рассказал представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«В отдельных подразделениях ВСУ практикуются построения под покровом ночи и при свете факелов. На мероприятии зачитываются молитвы на мове, называемые "клятвой националиста", и [практикуется] вскидывание рук "от сердца к солнцу"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее элитный 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал фейковое фото с флагом Украины в центре Красноармейска в Донецкой народной республике.