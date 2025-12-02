Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:14, 2 декабря 2025Бывший СССР

Силовики рассказали о ночных ритуалах ВСУ

РИА Новости: ВСУ проводят ночные ритуалы с факелами и молитвами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ночные ритуалы с факелами и молитвами на украинском языке. Об этом рассказал представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«В отдельных подразделениях ВСУ практикуются построения под покровом ночи и при свете факелов. На мероприятии зачитываются молитвы на мове, называемые "клятвой националиста", и [практикуется] вскидывание рук "от сердца к солнцу"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее элитный 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ опубликовал фейковое фото с флагом Украины в центре Красноармейска в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана Трампа

    Пророссийские хакеры нанесли Украине ответный удар за атаку на танкеры в Черном море

    Чиновникам и их семьям разрешили лечиться по ДМС в одном российском городе

    Ученые обнаружили ледяные вулканы на «Инопланетном корабле» 3I/ATLAS

    В США обвинили Европу в жажде денег и конфликтов

    Силовики рассказали о ночных ритуалах ВСУ

    Звезду «Дневников вампира» с обнаженными ягодицами сняли на пляже

    Министр спорта России рассказал о помощи МОК в давлении на европейские страны

    В Раде назвали переговоры между США и Россией «процессом в удовольствие»

    Элитный полк ВСУ опубликовал фейковое фото из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok