20:58, 2 декабря 2025

Скабеева оценила заявление Путина об Украине словами Маэстро Понасенкова

Скабеева: Путин переиграл власти Украины, указав на отношение к ситуации на СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева оценила слова президента Владимира Путина о том, что власти Украины не интересуются положением дел в зоне проведения специальной военной операции (СВО), фразой историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известным как Маэстро. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Телеведущая опубликовала отрывок выступления Путина, в котором он указал, что власти Украины заняты не ситуацией в зоне боевых действий, а другими делами. «Такое впечатление, что живут на другой планете. Ну а потом, постоянно находясь в разъездах по выклянчиванию денег, тут уже не до текущих дел ни в экономике, ни на фронте», — сказал президент России

«Переиграл и уничтожил», — оценила Скабеева слова Путина.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз усомнился в адекватности президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что Вооруженные силы Украины контролируют Купянск. Журналист отметил, что украинский лидер сходит с ума или получает ложные сведения от своих генералов.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск и 86 других населенных пунктов. Позднее Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанска. Последний считается одним из ключевых узлов обороны украинской армии на восточном участке Харьковской области.

