07:37, 2 декабря 2025Экономика

Стало известно о подготовке Audi к возвращению в Россию

Shot: Audi зарегистрировала три товарных знака в России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Ушедший из России автопроизводитель Audi зарегистрировал три товарных знака на территории РФ. На этот факт обратил внимание Telegram-канал Shot.

Как уточняется, накануне автомобилестроительной компании были одобрены заявки на регистрацию рекламного слогана Vorsprung durch Technik и брендов Allroad и Sportback.

Именно под данными товарными знаками она сможет производить в России автомобили, запчасти, а также аксессуары.

Ранее гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что Audi вошла десятку самых желанных автобрендов, которые ушли из России. Лидирующее место в рейтинге завоевала Toyota — с начала 2025-го ее продажи увеличились на четверть (плюс 25 процентов, до 21,4 тысячи штук).

