Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 2 декабря 2025Из жизни

В деле о купленных на распродаже чемоданах с детскими останками поставлена точка

В Новой Зеландии вынесен приговор женщине, хранившей детские останки в чемоданах
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В Новой Зеландии поставлена точка в деле о чемоданах с детскими останками, купленных на распродаже в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

Останки хранились в заброшенной складской ячейке, которую купила семья из Окленда. Покупатели не знали, что находится внутри, пока чемоданы не привезли к ним домой на грузовике.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина, в прошлом арендовавшая складскую ячейку, в 2018 году переехала в Южную Корею и сменила имя на Хакен Ли. В ноябре 2022 года ее экстрадировали в Новую Зеландию.

Ли призналась, что в 2018 году дала своим детям, которым было восемь и шесть лет, смертельную дозу снотворного. Затем она завернула останки в пластиковые пакеты и положила в чемоданы. В 2022 году женщина перестала оплачивать складскую ячейку из-за финансовых трудностей, что и привело к раскрытию преступления.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

На суде Ли настаивала на том, что в момент совершения преступления была в невменяемом состоянии и потому не может быть признана виновной.

Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, мужчина расправился с девушкой, спрятал ее останки в чемодане и похитил ее детей. Преступник оставил их у друга, а сам попытался сбежать за границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Россиянин побывал на пляже в Голландии и описал девушек там фразой «хорошие гены»

    В США объяснили нежелание привлекать Европу в переговоры по Украине

    Юрист развеял связанное с дарением квартиры распространенное заблуждение

    Россиян предупредили о новых требованиях Испании по транзитным визам

    Трамп поставил Мадуро ультиматум

    В деле о купленных на распродаже чемоданах с детскими останками поставлена точка

    Женщинам в менопаузе посоветовали чаще мастурбировать

    России предрекли победу в случае начала ядерного конфликта с НАТО

    Военный эксперт назвал последствие потери Красноармейска для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости