В деле о купленных на распродаже чемоданах с детскими останками поставлена точка

В Новой Зеландии вынесен приговор женщине, хранившей детские останки в чемоданах

В Новой Зеландии поставлена точка в деле о чемоданах с детскими останками, купленных на распродаже в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

Останки хранились в заброшенной складской ячейке, которую купила семья из Окленда. Покупатели не знали, что находится внутри, пока чемоданы не привезли к ним домой на грузовике.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина, в прошлом арендовавшая складскую ячейку, в 2018 году переехала в Южную Корею и сменила имя на Хакен Ли. В ноябре 2022 года ее экстрадировали в Новую Зеландию.

Ли призналась, что в 2018 году дала своим детям, которым было восемь и шесть лет, смертельную дозу снотворного. Затем она завернула останки в пластиковые пакеты и положила в чемоданы. В 2022 году женщина перестала оплачивать складскую ячейку из-за финансовых трудностей, что и привело к раскрытию преступления.

На суде Ли настаивала на том, что в момент совершения преступления была в невменяемом состоянии и потому не может быть признана виновной.

Женщину приговорили к пожизненному заключению.

