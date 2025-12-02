В Госдуме отреагировали на появление «схемы Долиной» при аренде квартир

Депутат Якубовский: В Госдуме готовы обсудить решения для защиты арендаторов

Проблема так называемый «схемы Долиной» при аренде жилья чаще всего связана с тем, что сделка проходит без оформления письменного договора, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Калининграде 76-летняя пенсионерка, решив сдать квартиру, подселилась к собственным арендаторам без их согласия.

Депутат отметил, что такая проблема действительно существует, хотя массовой тенденции пока нет. Якубовский подчеркнул, что из-за отсутствия у арендатора письменного договора он практически лишается юридических механизмов защиты. Парламентарий напомнил, что по действующему законодательству собственник сохраняет право пользоваться своим жильем, если в договоре найма прямо не указано обратное.

«Поэтому безопаснее всего заключать письменный договор, где четко прописано, что помещение передается в пользование арендатору без совместного проживания собственника. Если подобные конфликты начнут повторяться системно, безусловно мы в Госдуме готовы обсуждать дополнительные решения», — сказал Якубовский.

Среди возможных мер депутат предложил ввести более жесткие требования к письменному оформлению аренды. Также, по его словам, возможно внедрение типовых договоров и других инструментов, которые позволят укрепить прозрачность рынка и обеспечить баланс интересов как арендаторов, так и собственников.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что на рынке недвижимости после инцидента с квартирой Ларисы Долиной действительно наблюдается тенденция отказа от сделок с пожилыми людьми. Массовой такую волну отказов он, однако, не считает.