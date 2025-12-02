Реклама

23:03, 2 декабря 2025Бывший СССР

В Раде назвали переговоры между США и Россией «процессом в удовольствие»

Дубинский: Переговоры между США и Россией выглядят, как процесс в удовольствие
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что переговоры между делегациями США и России по форме выглядят, как «процесс в удовольствие». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что в переговорах прослеживается диалог, понимание.

«На этом фоне общение с Украиной выглядит, как жевание резиновой галоши — через "не хочу". С таким "вайбом" добиться результатов в интересах Украины невозможно», — подчеркнул Дубинский.

Ранее стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа.

