В Раде назвали переговоры между США и Россией «процессом в удовольствие»

Дубинский: Переговоры между США и Россией выглядят, как процесс в удовольствие

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что переговоры между делегациями США и России по форме выглядят, как «процесс в удовольствие». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что в переговорах прослеживается диалог, понимание.

«На этом фоне общение с Украиной выглядит, как жевание резиновой галоши — через "не хочу". С таким "вайбом" добиться результатов в интересах Украины невозможно», — подчеркнул Дубинский.

Ранее стало известно об отказе России идти на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа.