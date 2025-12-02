В России нашли уникальное место жертвоприношений с множеством украшений

Археологи нашли на Южном Урале жертвенный комплекс древних кочевников

Археологи в Оренбургской области в ходе летней экспедиции обнаружили необычный жертвенный комплекс древних кочевников. Об артефактах раннесарматской культуры детально рассказали в ИА РАН.

Ученые нашли место жертвоприношения в границах некрополя «Высокая могила». Там осталось множество серебряных украшений, части котлов, налобники для лошадей, орнаментированные бляхи и элементы узды.

Многие из этих вещей, как отмечается, раньше не встречались на Южном Урале. Их прямые аналоги известны лишь по находкам на Кавказе, в Подонье и северной части Причерноморья. Все это, по мнению специалистов, показывает, насколько обширными были связи древних племен.

Главный вывод, который сделали ученые, — не все погребальные комплексы были исключительно усыпальницами. Нынешний сезон археологических раскопок показал, что кочевники использовали эти объекты и как места для жертвоприношений.

В целом же комплекс стал самым богатым среди памятников российского региона как по составу, так и по количеству изделий. Подобное открытие меняет представление в том числе о погребальных обрядах кочевников, подытожили исследователи.

