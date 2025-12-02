Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 2 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

Депутат Чепа: Основная тема встречи Путина и Уиткоффа — территориальный вопрос
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в первую очередь будет посвящена территориальному вопросу в разрешении конфликта на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас был визит украинской делегации, и они встречались с Уиткоффом на его ранчо, на гольф-поле, все проговорили. И я думаю, что сейчас будут согласовывать именно те переговоры, которые были с украинской делегацией. (…) Территориальный вопрос абсолютно не был согласован. Я думаю, это будет основной темой встречи. Я считаю, что эта встреча сильно приблизит решение вопроса. У России позитивные ожидания», — сказал Чепа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направился в Москву, где у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня во вторник, 2 декабря. Начало переговоров пройдет в открытом режиме.

В свете визита Уиткоффа в Москву в Белом доме заявили о позитивном настрое Вашингтона относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok