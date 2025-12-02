В России назвали главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

Депутат Чепа: Основная тема встречи Путина и Уиткоффа — территориальный вопрос

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в первую очередь будет посвящена территориальному вопросу в разрешении конфликта на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас был визит украинской делегации, и они встречались с Уиткоффом на его ранчо, на гольф-поле, все проговорили. И я думаю, что сейчас будут согласовывать именно те переговоры, которые были с украинской делегацией. (…) Территориальный вопрос абсолютно не был согласован. Я думаю, это будет основной темой встречи. Я считаю, что эта встреча сильно приблизит решение вопроса. У России позитивные ожидания», — сказал Чепа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направился в Москву, где у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня во вторник, 2 декабря. Начало переговоров пройдет в открытом режиме.

В свете визита Уиткоффа в Москву в Белом доме заявили о позитивном настрое Вашингтона относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине.