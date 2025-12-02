Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 2 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на ультиматум Вучича

Алтухов: Ультиматум Вучича к России по продаже доли в NIS — вынужденный шаг
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Требование президента Сербии Александра Вучича к России о необходимости продажи доли в сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — это вынужденный шаг, чтобы защитить свою экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Заявление Вучича — это вынужденный шаг страны, которая пытается защитить свою экономику от разрушительных последствий внешнего давления, оказавшись в центре геополитического противостояния. Считаю, что для нас это не финансовый вопрос, а принципиальный политический. Должно быть найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны», — сказал Алтухов.

Он отметил, что позиция Сербии отражает объективную реальность — страна оказалась «зажатой» между необходимостью выполнения требований США и желанием сохранить хорошие партнерские отношения с Россией.

На весах равноценные в экономическом плане риски. NIS — крупнейшая энергетическая компания Сербии. Она обеспечивает около 9 процентов поступлений в госбюджет и владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также сетью более чем из 400 автозаправочных станций. Ее остановка напрямую угрожает энергетической безопасности балканской страны

Сергей Алтуховдепутат

По его мнению, ситуация может развиваться по одному из двух сценариев. Сделка до 15 января 2026 года, российские акционеры находят одобряемого США покупателя для своей доли. Либо сделки не будет, Сербия вводит внешнее управление в NIS. Парламент уже зарезервировал на этот случай 1,4 миллиарда евро, напомнил депутат.

Ранее Вучич заявил о том, что России необходимо продать сербскую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года кому угодно, иначе Белграду придется взять решение этого вопроса на себя. Комментируя фактический ультиматум Москве, он уточнил, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) Минфина США дать российским собственникам («Газпрому» и «Газпром нефти» принадлежит 56,15 процента NIS) срок в 50 дней, чтобы найти покупателя на пакет акций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответ на удары по российским танкерам

    Россиянка попала под следствие после обращения в полицию

    Зять Трампа прогулялся по Красной площади

    В России предложили компенсировать ущерб от жилищных мошенников

    Фото 44-летней теннисистки Серены Уильямс в купальнике вызвало споры в сети

    Россиянин выиграл больше 4 миллионов рублей на матчах РПЛ

    Таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников спрятанные в подушке сбережения

    В России модернизировали роботизированные «Депеши»

    Путин порассуждал о ведении боевых действий с Европой

    Елена Проклова развелась с мужем из-за сравнения с бомжихой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok