В России отреагировали на ультиматум Вучича

Алтухов: Ультиматум Вучича к России по продаже доли в NIS — вынужденный шаг

Требование президента Сербии Александра Вучича к России о необходимости продажи доли в сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — это вынужденный шаг, чтобы защитить свою экономику, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Заявление Вучича — это вынужденный шаг страны, которая пытается защитить свою экономику от разрушительных последствий внешнего давления, оказавшись в центре геополитического противостояния. Считаю, что для нас это не финансовый вопрос, а принципиальный политический. Должно быть найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны», — сказал Алтухов.

Он отметил, что позиция Сербии отражает объективную реальность — страна оказалась «зажатой» между необходимостью выполнения требований США и желанием сохранить хорошие партнерские отношения с Россией.

На весах равноценные в экономическом плане риски. NIS — крупнейшая энергетическая компания Сербии. Она обеспечивает около 9 процентов поступлений в госбюджет и владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также сетью более чем из 400 автозаправочных станций. Ее остановка напрямую угрожает энергетической безопасности балканской страны Сергей Алтухов депутат

По его мнению, ситуация может развиваться по одному из двух сценариев. Сделка до 15 января 2026 года, российские акционеры находят одобряемого США покупателя для своей доли. Либо сделки не будет, Сербия вводит внешнее управление в NIS. Парламент уже зарезервировал на этот случай 1,4 миллиарда евро, напомнил депутат.

Ранее Вучич заявил о том, что России необходимо продать сербскую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года кому угодно, иначе Белграду придется взять решение этого вопроса на себя. Комментируя фактический ультиматум Москве, он уточнил, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) Минфина США дать российским собственникам («Газпрому» и «Газпром нефти» принадлежит 56,15 процента NIS) срок в 50 дней, чтобы найти покупателя на пакет акций.

