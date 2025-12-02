В Верховном суде России высказались по делу певицы Долиной

РИА Новости: Верховный суд РФ в правовом поле рассмотрит жалобу Лурье к Долиной

В Верховном суде России прокомментировали дело по московской квартире певицы Ларисы Долиной в преддверии заседания по рассмотрению жалобы. Источник РИА Новости заявил, что спор будет рассмотрен в рамках правового поля.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая 2 декабря на Совете судей, призвал их не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических схем. В этой связи источник агентства указал на принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан. С учетом незыблемости верховенства закона, «нет никаких сомнений в том, что спор разрешится в правовом поле с соблюдением законных интересов всех сторон», отметил собеседник из судебной инстанции.

Жалоба матери-одиночки Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной поступила в высшую инстанцию страны, дата слушаний пока не назначена.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.