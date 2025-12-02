Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 2 декабря 2025Силовые структуры

В Верховном суде России высказались по делу певицы Долиной

РИА Новости: Верховный суд РФ в правовом поле рассмотрит жалобу Лурье к Долиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Андреев / ТАСС

В Верховном суде России прокомментировали дело по московской квартире певицы Ларисы Долиной в преддверии заседания по рассмотрению жалобы. Источник РИА Новости заявил, что спор будет рассмотрен в рамках правового поля.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая 2 декабря на Совете судей, призвал их не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических схем. В этой связи источник агентства указал на принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан. С учетом незыблемости верховенства закона, «нет никаких сомнений в том, что спор разрешится в правовом поле с соблюдением законных интересов всех сторон», отметил собеседник из судебной инстанции.

Жалоба матери-одиночки Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной поступила в высшую инстанцию страны, дата слушаний пока не назначена.

Ларису Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях из-за дела с квартирой в Хамовниках. Певица, будучи под влиянием мошенников, продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Россия будет мощнее бить по портам и судам

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о французском паспорте

    В центре Москвы заметили гигантский мандарин

    Игравший за «Ростов» африканец умер в возрасте 43 лет

    Экс-глава МИД заявил о стратегической победе Украины на фоне переговоров

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Стал известен фактор ускорения развития болезни Альцгеймера

    В России нашли уникальное место жертвоприношений с множеством украшений

    На свадьбу приполз крупный питон

    Названы лучшие направления для ночных путешествий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok