МО России: Взятый РФ под контроль Волчанск был крупным укрепрайоном ВСУ

Взятый Россией под контроль город Волчанск имел мощную сеть подземных коммуникаций и сильную линию обороны вдоль берега реки Волчья — потеряв его, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились серьезного укрепрайона. Об этом значении контроля над городом рассказало Министерство обороны РФ, сообщение приводит ТАСС.

«Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор», — раскрыли подробности использования ВСУ города в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, благодаря взятию города под контроль Россия расширила буферную зону в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла несколько единиц редкого вооружения в зоне специальной военной операции.