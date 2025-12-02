Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 2 декабря 2025Россия

Раскрыто значение потери Украиной контроля над Волчанском

МО России: Взятый РФ под контроль Волчанск был крупным укрепрайоном ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взятый Россией под контроль город Волчанск имел мощную сеть подземных коммуникаций и сильную линию обороны вдоль берега реки Волчья — потеряв его, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились серьезного укрепрайона. Об этом значении контроля над городом рассказало Министерство обороны РФ, сообщение приводит ТАСС.

«Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор», — раскрыли подробности использования ВСУ города в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, благодаря взятию города под контроль Россия расширила буферную зону в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла несколько единиц редкого вооружения в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok