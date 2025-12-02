Юрист оценил опасность решения по делу Долиной

Юрист Галятин: Дело Долиной перестало быть частным спором

Нашумевшее дело вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной теперь является не частным спором — оно стало полигоном для формирования судебной практики. Таким мнением поделился кандидат юридических наук Михаил Галятин с журналистами «МК».

«Все мы знаем, что незнание закона не является поводом к тому, чтобы не отвечать за содеянное. Так вот сейчас эти столпы юриспруденции тоже рушатся», — уверяет эксперт. По его мнению, неосмотрительность продавца отныне является смягчающим обстоятельством.

Он выразил недоумение по поводу того, что кассационная инстанция не учла опаснейший прецедент, который возник на фоне дела певицы. Юрист считает, что оно фактически узаконило механизм «возврата исполненного по сделке через ритуал оспаривания».

Ситуация с удовлетворением иска Долиной привело к катастрофическому прецеденту, создавшему неопределенность для миллионов других сделок, когда продавцу достаточно просто заявить о мошенничестве, говорит Галятин. По его мнению, суд мог исходить из вопроса касательно того, какое решение стабилизирует гражданский оборот.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по делу Долиной. До этого сообщалось, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты артистки.