Зеленский раскрыл подробности переговоров в США и анонсировал новые встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в США. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«[Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины] Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан», — раскрыл подробности украинский лидер.

Зеленский сообщил, что начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов проинформировал представителей Вашингтона о ситуации на фронте.