Жена Гарика Харламова опубликовала видео в купальнике на пляже

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала видео в купальнике

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка была запечатлена в желтом слитном купальнике во время бега по пляжу. При этом она продемонстрировала частично оголенные ягодицы. В то же время она собрала волосы в небрежный хвост и подняла одну руку вверх.

В сентябре жена Гарика Харламова показала фигуру в купальнике на яхте. Она позировала в черном слитном изделии с вырезами на спине. При этом избранница юмориста отказалась от декоративной косметики.