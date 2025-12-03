Реклама

Бойцы ВСУ рассказали о бегстве из Доброполья

Бойцы ВСУ бежали во время боев за Доброполье в Запорожской области
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за населенный пункт Доброполье в Запорожской области отступали, бросая позиции и оружие. Об этом рассказали российские военнослужащие, их слова приводит РИА Новости.

«На "опорнике" завязался бой: как гранатометчик зарядил гранатомет, подбил бронированную точку, одного противника уничтожил, второго доработали стрелковым. Двое убежали, бросив своё БК — там боекомплекта было очень много. Отступали бегом, просто бросая позиции», — рассказал военнослужащий с позывным Шторм.

Другой российский солдат (позывной Буря) рассказал, что ВСУ оказывали сопротивление в лесополосе. При этом несколько украинских военнослужащих сдались, попав в окружение.

2 декабря Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли два населенных пункта в Запорожской области — Зеленый Гай и Доброполье.

