Чечня и Дагестан стали лидерами по покупке люксовых автомобилей. Соответствующий материал публикует «Российская газета» со ссылкой на аналитиков FinExpertiza.

В результате исследования рынка люксовых машин выяснилось, что количество авто с ценами свыше 10 миллионов рублей в 2024 году увеличилось на 8,3 тысячи. Так, лидером в списке стала Москва с увеличенным автопарком премиум-класса на 3420 машин.

Кроме того, в десятку вошел Дагестан, который занял седьмую строчку рейтинга (плюс 169). Восьмое место заняла Чечня (152), а замкнуло топ-10 Ставрополье (128).

Рост числа премиальных автомобилей на треть связан с несколькими факторами. Среди них можно выделить повышние уровня доходов потенциальных покупателей, расширение перечня доступных комплектаций и появление новых брендов, включая китайские. Определенное влияние могли оказать активизация покупок в преддверии повышения утильсбора, а также рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in Елена Трубникова президент FinExpertiza

В октябре Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса. Глава Чечни посетил открывшееся в Грозном предприятие по аренде дорогих автомобилей ELITE CAR-13.