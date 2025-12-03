Программу спасения российской угольной отрасли продлили

РИА Новости: Правительство продлило поддержку угольных компаний до конца зимы

Российское правительство согласилось продлить меры поддержки находящейся в кризисе угольной отрасли, действие которых завершилось 1 декабря, до конца зимы, то есть до 28 февраля 2026 года. Об этом со ссылкой на источник в Минэнерго сообщает РИА Новости.

В том числе речь идет о переносе срока уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь и страховых взносов, отказе от принудительных способов сбора задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам, а также неприменении мер взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.

До этого готовность продолжить поддержку угольных компаний после 1 декабря подтверждал министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин сообщил, что оценка убытков угольных компаний по итогам 2025 года вновь выросла. Если в середине октября предполагалось, что сумма ограничится 300 миллиардами рублей, то в конце ноября ожидания были зафиксированы на уровне 350 миллиардов. По словам чиновника, отрицательные показатели демонстрируют уже три четверти предприятий.

Глава банка ВТБ Андрей Костин отметил, что кризис угольных компаний стал одной из причин тяжелого положения ОАО «Российские железные дороги». Он предложил прекратить поставки энергетического угля в Китай, потому что это направление приносит одни убытки, и найти углю другое применение. Например, майнить биткоины на угольных электростанциях, которые будут работать недалеко от мест добычи топлива.