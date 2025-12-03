Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 3 декабря 2025Экономика

Программу спасения российской угольной отрасли продлили

РИА Новости: Правительство продлило поддержку угольных компаний до конца зимы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российское правительство согласилось продлить меры поддержки находящейся в кризисе угольной отрасли, действие которых завершилось 1 декабря, до конца зимы, то есть до 28 февраля 2026 года. Об этом со ссылкой на источник в Минэнерго сообщает РИА Новости.

В том числе речь идет о переносе срока уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь и страховых взносов, отказе от принудительных способов сбора задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам, а также неприменении мер взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.

До этого готовность продолжить поддержку угольных компаний после 1 декабря подтверждал министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин сообщил, что оценка убытков угольных компаний по итогам 2025 года вновь выросла. Если в середине октября предполагалось, что сумма ограничится 300 миллиардами рублей, то в конце ноября ожидания были зафиксированы на уровне 350 миллиардов. По словам чиновника, отрицательные показатели демонстрируют уже три четверти предприятий.

Глава банка ВТБ Андрей Костин отметил, что кризис угольных компаний стал одной из причин тяжелого положения ОАО «Российские железные дороги». Он предложил прекратить поставки энергетического угля в Китай, потому что это направление приносит одни убытки, и найти углю другое применение. Например, майнить биткоины на угольных электростанциях, которые будут работать недалеко от мест добычи топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok