Евродипломатов шокировали задержания

Monde: Евродипломатов шокировало задержание бывшей главы дипломатии ЕС Могерини

Сотрудники дипломатических институтов Евросоюза (ЕС) оказались глубоко шокированы новостью о задержании в Бельгии вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщает газета Le Monde.

По описаниям собеседников издания, в самой дипслужбе ЕС «царил шок», а евродипломаты пытались «осознать» происходящее.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что личный конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы евродипломатии Каи Каллас обострился еще больше.

Задержание Могерини произошло 2 декабря. Бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств. Также задержан бывший генсек Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.