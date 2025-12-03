Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 3 декабря 2025Мир

Евродипломатов шокировали задержания

Monde: Евродипломатов шокировало задержание бывшей главы дипломатии ЕС Могерини
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julien Warnand / Reuters

Сотрудники дипломатических институтов Евросоюза (ЕС) оказались глубоко шокированы новостью о задержании в Бельгии вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщает газета Le Monde.

По описаниям собеседников издания, в самой дипслужбе ЕС «царил шок», а евродипломаты пытались «осознать» происходящее.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что личный конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы евродипломатии Каи Каллас обострился еще больше.

Задержание Могерини произошло 2 декабря. Бельгийские правоохранители обыскали частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств. Также задержан бывший генсек Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским

    Исследователь группы Дятлова назвал ошибку бесследно пропавших Усольцевых

    Кошка спасла семью российских туристов от ядовитой змеи на Бали

    Названы признаки скрытого взлома телефона

    Невеста попросила у жениха одну вещь в брачную ночь и довела его до нервного срыва

    Россиянин разгромил машины соседей и подрался с депутатом

    Стали известны детали новой системы для прохода на территорию школ

    Россиянам напомнили о списании денег с банковских вкладов

    Россиянин поставил на два матча НХЛ и выиграл больше 2 миллионов рублей

    Следующий год назвали тяжелым для рынка смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok