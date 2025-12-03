Фон дер Ляйен раскрыла мнение США о «репарационном кредите» Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: США поддержали идею репарационного кредита Украине

США поддержали идею предоставления Европейским союзом (ЕС) так называемого репарационного кредита Украине. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит The Guardian.

«ЕС проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа об этом предложении, которое ранее было озвучено министру финансов Скотту Бессенту. Оно было воспринято положительно», — утверждает глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК настаивает на предоставлении Украине «репарационного кредита» за счет российских замороженных активов в размере 165 миллиардов евро, что, по сути, подразумевает их экспроприацию.

Кроме того, она добавила, что судам могут запретить исполнять решения по возврату России ее активов в случае возможного изъятия средств.