Начало половой жизни у российской молодежи становится все более поздним

Сексуальные привычки россиян изменились — начало их половой жизни становится все более поздним. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Из данных, полученных в ходе опроса трех тысяч респондентов-россиян, следует, что первые сексуальные контакты у молодых граждан страны происходят в возрасте от 18 до 23 лет, при этом современная молодежь, уже достигшая этого возраста (так называемое поколение Z, зумеры), откладывает начало половой жизни. Исследование показывает, что 19 процентов опрошенной молодежи еще не имеют такого опыта, а семь процентов затруднились ответить на вопрос.

По словам Валерия Ефремова, специалиста в области гендерной и когнитивной лингвистики, зумеры — самое не заинтересованное в сексе поколение.

Ученые выделяют несколько психологических причин (отсутствия интереса к сексу у зумеров): высокий уровень тревожности и большая степень ответственности в межличностных отношениях, инфантилизация и позднее взросление Валерий Ефремов специалист в области гендерной и когнитивной лингвистики

Также отмечается, что удовлетворенность россиян сексуальной жизнью упала с 39 до 34 процентов, а число имеющих проблемы в паре выросло до 29 процентов. «Эти изменения — признак того, что люди все чаще осознанно подходят к теме интимных отношений», — прокомментировала данные исследования Анна Похитонова, глава департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России.

