Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 3 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Сексуальные привычки россиян изменились

Начало половой жизни у российской молодежи становится все более поздним
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Сексуальные привычки россиян изменились — начало их половой жизни становится все более поздним. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Гедеон Рихтер» и Аналитического центра НАФИ, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Из данных, полученных в ходе опроса трех тысяч респондентов-россиян, следует, что первые сексуальные контакты у молодых граждан страны происходят в возрасте от 18 до 23 лет, при этом современная молодежь, уже достигшая этого возраста (так называемое поколение Z, зумеры), откладывает начало половой жизни. Исследование показывает, что 19 процентов опрошенной молодежи еще не имеют такого опыта, а семь процентов затруднились ответить на вопрос.

По словам Валерия Ефремова, специалиста в области гендерной и когнитивной лингвистики, зумеры — самое не заинтересованное в сексе поколение.

Ученые выделяют несколько психологических причин (отсутствия интереса к сексу у зумеров): высокий уровень тревожности и большая степень ответственности в межличностных отношениях, инфантилизация и позднее взросление

Валерий Ефремовспециалист в области гендерной и когнитивной лингвистики

Также отмечается, что удовлетворенность россиян сексуальной жизнью упала с 39 до 34 процентов, а число имеющих проблемы в паре выросло до 29 процентов. «Эти изменения — признак того, что люди все чаще осознанно подходят к теме интимных отношений», — прокомментировала данные исследования Анна Похитонова, глава департамента коммуникаций «Гедеон Рихтер» в России.

Ранее исследователи изучили жизнь состоятельных россиян и определили источники их дохода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok