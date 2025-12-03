Италия прекратит закупать оружие для Украины

Таяни: Италия прекращает участие в программе PURL по закупке оружия для Украины

Италия прекращает участие в программе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на главу МИД страны Антонио Таяни.

Министр отметил, что пока переговоры об урегулировании продолжаются, участие в оружейной инициативе преждевременно, и теперь Рим «сосредоточится на дипломатии».

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится… Понадобятся другие вещи — например, гарантии безопасности», — подчеркнул Таяни.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине.

