23:33, 3 декабря 2025Мир

Италия прекратит закупать оружие для Украины

Таяни: Италия прекращает участие в программе PURL по закупке оружия для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Италия прекращает участие в программе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на главу МИД страны Антонио Таяни.

Министр отметил, что пока переговоры об урегулировании продолжаются, участие в оружейной инициативе преждевременно, и теперь Рим «сосредоточится на дипломатии».

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится… Понадобятся другие вещи — например, гарантии безопасности», — подчеркнул Таяни.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине.

