Россия
12:00, 3 декабря 2025

В России подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

Депутат Чепа: Встреча Путина и Уиткоффа — этап в подготовке мирного соглашения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом является очередным этапом в подготовке мирного соглашения по Украине, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он подвел итоги переговоров.

Депутат отметил, что встреча длилась пять часов, и предположил, что в ходе нее обсуждался весь круг вопросов, обсуждавшихся в Анкоридже.

«Одной из главных тем был вопрос территориальный, который был наиболее сложным в переговорах Уиткоффа с украинской делегацией, где не было никакого близкого консенсуса. Я так понимаю, что во многом обменялись мнениями и позициями. Я думаю, что это очередной этап по подготовке соглашения, и после обсуждений в Вашингтоне будет понятно, как это воспримет Трамп, когда и как произойдет следующая встреча», — поделился Чепа.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор российского лидера с Уиткоффом был конструктивным, весьма полезным и содержательным. По его словам, на встрече в Кремле обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине — помимо изначального документа, Москва получила еще четыре.

