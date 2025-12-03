PYOK: В США мужчину арестовали за угрозу взорвать аэропорт

В Новом Орлеане, США, мужчина пригрозил взорвать аэропорт из-за невозможности выехать с парковки авиагавани и был арестован. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что 35-летний Кори Джонсон из Луизианы 7 ноября хотел покинуть парковку аэропорта, но не смог оплатить счет с помощью карты, а других способов внести деньги у него не было. Мужчина отказался убрать свой автомобиль с проезда, из-за чего другие водители вызвали правоохранителей.

После разговора с ними Джонсон согласился перегнать машину на подземную стоянку, пока он решает вопрос с оплатой. Однако вместо этого американец придумал другой план. Он позвонил в аэропорт и пригрозил, что скоро взорвется бомба, а также попросил позвать мужчину по имени Хассан.

Когда Джонсон понял, что звонок проигнорировали, он набрал авиагавань еще раз, вновь заявил о взрыве и пообещал расправиться с оператором, который ответил на звонок и ничего не предпринял. Правоохранители отследили вызов и арестовали злоумышленника. Предполагается, что он надеялся на открытие всех шлагбаумов из-за экстренной ситуации. Теперь американцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее двери аэропорта в Европе оказались заблокированы машиной, а сбежавший водитель пригрозил посетителям бомбой. Инцидент произошел 16 ноября в международной воздушной гавани Лейпциг/Галле в городе Шкойдице, Германия.