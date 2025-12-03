На нефтебазе произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА

Первышов: На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание из-за БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 3 декабря попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тамбовскую область. После падения обломков беспилотника на нефтебазе произошло возгорание, сообщает в своем официальном Telegram-канале глава области Евгений Первышов.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и полиция.

«Привлечены все необходимые силы и средства», — добавил Первышов.

Ранее над Петровским районом Саратовской области и над пятью районами Ростовской области дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены вражеские беспилотники. По предварительной информации, из людей никто не пострадал.