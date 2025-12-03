Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 3 декабря 2025Бывший СССР

На Украине нашли способ освободить Коломойского

Защита Коломойского решила добиться его освобождения после скандалов с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

По данным источника, адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других фигурантов громких дел планируют ходатайствовать об освобождении своих подзащитных из-под ареста. Эти намерения связаны с ослаблением политических позиций президента Украины Владимира Зеленского из-за недавнего коррупционного скандала, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«На фоне освобождения детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца, целый ряд и других известных "сидельцев" сейчас пытается решить вопрос с судами о своем выходе на свободу», — говорится в сообщении.

Согласно информации, полученной украинскими журналистами от своего источника, в центре внимания находятся дела двух фигурантов: экс-руководителя управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина, обвиняемого в государственной измене, и бизнесмена Игоря Коломойского.

Ранее Коломойский прокомментировал коррупционный скандал, связанный с хищениями в украинской энергетике с участием бизнесмена Тимура Миндича, и заявил, что из-за него «весь мир стоит на ушах». Бизнесмен также упомянул опубликованный Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины разговор между Миндичем и бывшим советником и бизнес-партнером Зеленского Сергеем Шефиром о необходимости заплатить из общака залог для освобождения бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

    ВСУ попали в котел

    ВСУ организуют уничтожение дезертиров по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok