Политолог раскрыл суть происходившего за закрытыми дверьми во время переговоров в Кремле

Политолог Станкевич: Встреча в Кремле помогла составить протокол расхождений

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы прояснить позицию России по мирному плану по Украине. Суть происходившего за закрытыми дверьми во время переговоров в Кремле раскрыл политолог и историк Сергей Станкевич в комментарии для «Царьграда».

«Они приехали для того, чтобы обсудить [план], попытаться очертить поле возможного согласия и составить протокол расхождений. То есть, поле несогласия. Где у сторон категорически разные точки зрения», — заявил эксперт.

По его словам, целью Москвы на этой встрече было донесение своей точки зрения и обозначение границ возможных уступок.

Россия ясно показала, что вот здесь возможны поиски сближений, а здесь они в принципе невозможны, просто забудьте, и тут никаких компромиссов нет Сергей Станкевич политолог

По итогам встречи, считает эксперт, американская делегация увезла в Вашингтон наработанные материалы для «домашней работы». Сигналом о том, что Соединенные Штаты услышали Россию, по мнению Станкевича, станет отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти.

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера состоялась в ночь на 3 декабря в Кремле. Политики провели за переговорами почти пять часов. По словам помощника российского лидера, в ходе переговоров обсуждались несколько планов урегулирования конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности встречи.