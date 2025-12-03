Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 3 декабря 2025Мир

Президент Польши убеждал закупать газ у США через свою страну

Президент Навроцкий убеждал партнеров закупать газ у США через Польшу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе саммита Вишеградской группы убеждал лидеров Чехии, Венгрии и Словакии закупать американский газ через польские порты. Об этом сообщает ТАСС.

«Польша может стать хабом для нашего региона, и я уже достиг предварительных договоренностей с президентом США», — заявил польский лидер.

Летом на северо-западе Польши, в Балтийском море неподалеку от города Щецин, было открыто новое месторождение нефти и газа. Канадская компания Central European Petroleum (CEP), занимавшаяся бурением, назвала его самым большим в стране и одним из крупнейших в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

    ВСУ попали в котел

    ВСУ организуют уничтожение дезертиров по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok