Президент Польши убеждал закупать газ у США через свою страну

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе саммита Вишеградской группы убеждал лидеров Чехии, Венгрии и Словакии закупать американский газ через польские порты. Об этом сообщает ТАСС.

«Польша может стать хабом для нашего региона, и я уже достиг предварительных договоренностей с президентом США», — заявил польский лидер.

Летом на северо-западе Польши, в Балтийском море неподалеку от города Щецин, было открыто новое месторождение нефти и газа. Канадская компания Central European Petroleum (CEP), занимавшаяся бурением, назвала его самым большим в стране и одним из крупнейших в Европе.