Мир
16:43, 3 декабря 2025

Помощник Путина раскрыл детали переговоров с США

Ушаков: Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером была полезна, контакты продолжатся
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Встреча российского лидера Владимира Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером была полезна, контакты продолжатся. Детали переговоров раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«В общем, полезный разговор, контакты будут продолжены», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что переговоры проходили в закрытом режиме и стороны договорились, что не будут комментировать, конкретно о чем и как говорили два американских представителя и российский президент. По его словам, Россия высказала свои соображения, а США подтвердили готовность их учесть.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не отвергал мирный план США по Украине, подобная формулировка неверна. Он подчеркнул, что обмен мнениями по мирному плану президента США Дональда Трампа вчера состоялся впервые и Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном «столько, сколько потребуется».

