Культура
19:09, 3 декабря 2025Культура

Продюсер назвал причину ссоры Булановой со своими танцорами

Продюсер Лавров: Танцоров Булановой уволили из-за требований повысить гонорары
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Продюсер и организатор концертов Сергей Лавров заявил, что знает причину конфликта певицы Татьяны Булановой с артистами ее подтанцовки, которые завирусились в социальных сетях. Его слова передает kp.ru.

По словам промоутера, коллектив покинул артистку после разногласий по поводу оплаты их выступлений.

«Насколько я знаю от наших общих друзей, причина увольнения банальна: танцоры попросили повысить им гонорары. Раньше они, имея основную работу, за копейки по дружбе выезжали с Таней на два-три концерта», — сообщил Лавров.

Ранее стало известно, что эстрадная певица Татьяна Буланова объявила, что больше не работает с танцорами, которые стали популярными в Сети из-за слишком простой хореографии.

