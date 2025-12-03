Реклама

Наука и техника
15:10, 3 декабря 2025Наука и техника

Простое действие оказалось способно замедлять развитие опухолей

PNAS: Физические нагрузки могут замедлять рост опухолей
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Freepik

Физические нагрузки могут замедлять рост опухолей, перенаправляя глюкозу — главный источник энергии раковых клеток — в мышцы. Это показало новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые обнаружили, что у мышей, которые занимались бегом, опухоли уменьшались почти на 60 процентов по сравнению с малоподвижными животными, даже если все они получали одинаково калорийную диету.

Метаболический анализ показал: после нагрузки сердце и скелетные мышцы активно «захватывали» глюкозу, тогда как опухоли получали ее значительно меньше. Такой «глюкозный перераспределительный эффект» наблюдался как при раке молочной железы, так и при меланоме, что говорит о его универсальности. Кроме того, у тренированных мышей снижалась активность белка mTOR — одного из ключевых драйверов роста опухолей.

Тренировки до появления опухоли давали сходный защитный эффект, улучшая состав тела и повышая энергетическую эффективность организма. Авторы считают, что аналогичные процессы могут происходить и у людей: предварительные данные показывают, что у пациентов, выполняющих регулярные упражнения, мышцы меняют экспрессию генов, связанных с обменом аминокислот и глюкозы, в пользу антиопухолевой активности.

Исследователи подчеркивают: понимание того, как физическая активность «обкрадывает» опухоли, может помочь создать новые подходы к терапии — от программ физической подготовки перед лечением до разработки препаратов, которые имитируют метаболические эффекты тренировок.

Ранее стало известно, что экстракт одуванчика может замедлять рост опухолевых клеток и снижать их способность к метастазированию в лабораторных условиях.

