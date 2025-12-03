Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:29, 3 декабря 2025Россия

Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос

Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали конкретно территориальные проблемы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником лидера Соединенных Штатов Америки (США) Стивеном Уиткоффом территориальный вопрос. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что это один из самых важных вопросов, как для России, так и для американцев. Однако пока еще компромиссного варианта найдено не было.

«Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться. Это действительно один из важнейших вопросов», — добавил Юрий Ушаков.

Но на вопрос журналистов, в чем все же пришли к согласию, Ушаков ответил, что суть переговоров пока не будет раскрываться. Переговоры носили «совершенно закрытый характер».

Ранее Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа, добавив, что все будет зависеть от прогресса в работе помощников и Министерства иностранных дел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok