20:22, 3 декабря 2025Спорт

Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

Роднина: Загитова и Медведева и в спорте были очень разными, а сейчас тем более
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Наумов Роман / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила конкуренцию между бывшими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Ее слова в среду, 3 декабря, приводит Sport24.

«Конкуренция Загитовой и Медведевой после завершения карьеры? В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более», — заявила депутат.

По словам Родниной, она не так пристально следит за спортсменками после ухода из фигурного катания. Трехкратная олимпийская чемпионка призвала перестать сравнивать Загитову и Медведеву, которые стали «взрослыми и самостоятельными девочками».

В августе Медведева рассказала о примирении с Загитовой. По ее словам, Алина сделала первый шаг, после чего они встретились и обсудили их взаимоотношения.

Загитова и Медведева ушли из фигурного катания. Фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, золото в итоге завоевала Загитова, а Медведева, считавшаяся фаворитом, стала лишь второй. После этого отношения спортсменок ухудшились, они неоднократно конфликтовали заочно.

