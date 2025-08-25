Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дино Прижмич
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Удинезе
Сегодня
19:30 (Мск)
Верона
Италия — Серия А|1-й тур
Ротор
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо М
Россия — Лига PARI|6-й тур
Интер М
Сегодня
21:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|2-й тур
17:59, 25 августа 2025Спорт

Медведева рассказала о примирении с Загитовой

Медведева: Загитова предложила зарыть топор войны и нормально общаться
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Кадр: страница FAMETIME TV во «ВКонтакте»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о примирении с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Историей она поделилась в интервью FAMETIME TV, запись которого опубликована во «ВКонтакте».

«Первый шаг сделала Алина. Она мне написала в Telegram, предложила встретиться. Естественно, первым делом я перепроверила. Думаю, фейк. Наверное, сейчас меня на бабло хотят развести», — вспомнила Медведева.

Медведева встретилась с Загитовой в кафе «Пушкин». «Мы похихикали, рассказали, что у кого в жизни важного происходит, интересного. И она такая: "Я вот хочу, во-первых, зарыть топор войны, подружиться обратно, нормально общаться". Я такая: "Я тоже"», — рассказала спортсменка. После этого они договорились по бартеру поучаствовать в проектах друг друга: Медведева выступила в ледовом шоу Загитовой «Ассоль», а Загитова пришла на интервью к Медведевой на ее YouTube-канал.

В июне о примирении с Медведевой рассказала Загитова. По словам фигуристки, она поняла, что их негласный конфликт не может продолжаться так долго.

Загитова и Медведева ушли из фигурного катания. Фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, золото в итоге завоевала Загитова, а Медведева, считавшаяся фаворитом, стала лишь второй. После этого отношения спортсменок ухудшились, они неоднократно конфликтовали заочно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России

    Мать Арсена Маркаряна принесла в суд характеризующие сына предметы

    Канада отправит войска на Украину при одном условии

    Женщина начала войну за лежак на курорте Европы, накричала на отдыхающих и попала на видео

    Вступление Украины в ЕС отвергли

    США отзовут вакцины от COVID-19

    Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

    Археологи нашли в российском городе останки зверя ледникового периода

    Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

    Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости