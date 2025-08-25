Медведева рассказала о примирении с Загитовой

Медведева: Загитова предложила зарыть топор войны и нормально общаться

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о примирении с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Историей она поделилась в интервью FAMETIME TV, запись которого опубликована во «ВКонтакте».

«Первый шаг сделала Алина. Она мне написала в Telegram, предложила встретиться. Естественно, первым делом я перепроверила. Думаю, фейк. Наверное, сейчас меня на бабло хотят развести», — вспомнила Медведева.

Медведева встретилась с Загитовой в кафе «Пушкин». «Мы похихикали, рассказали, что у кого в жизни важного происходит, интересного. И она такая: "Я вот хочу, во-первых, зарыть топор войны, подружиться обратно, нормально общаться". Я такая: "Я тоже"», — рассказала спортсменка. После этого они договорились по бартеру поучаствовать в проектах друг друга: Медведева выступила в ледовом шоу Загитовой «Ассоль», а Загитова пришла на интервью к Медведевой на ее YouTube-канал.

В июне о примирении с Медведевой рассказала Загитова. По словам фигуристки, она поняла, что их негласный конфликт не может продолжаться так долго.

Загитова и Медведева ушли из фигурного катания. Фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, золото в итоге завоевала Загитова, а Медведева, считавшаяся фаворитом, стала лишь второй. После этого отношения спортсменок ухудшились, они неоднократно конфликтовали заочно.