Экономика
11:33, 3 декабря 2025Экономика

Россиянам разъяснили ситуацию с «превратившимися в кирпич» Porsche

Аналитик Трушкова: Проблемы Porsche связаны с нюансами противоугонной системы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Массовая проблема владельцев Porsche с запуском автомобилей в России действительно является массовой, она связана с нюансами установленной в эти машины противоугонной системы. Об этом заявила директор по сервису дилерской компании «Рольф» Юлия Трушкова. Ее слова приводит «Российская газета».

Сложности с запуском машин этой марки в стране фактически обусловлены ложным срабатыванием противоугонной системы, разъяснила аналитик. Штатная спутниковая система и охранный комплекс автомобиля интерпретируют данные о местоположении автомобиля как некорректные. В итоге телематический блок инициирует аварийный режим, ошибочно сигнализируя о попытке угона транспортного средства, резюмировала Трушкова.

В наибольшей степени эта проблема затронула владельцев модели Cayenne. Реже по этому поводу обращаются пользователи Macan. Трудности с запуском, пояснила эксперт, в основном затронули относительно старые автомобили — 2013, 2016, 2018 и 2020 годов выпуска. Решить проблему можно за счет демонтажа телематического блока, его полной перезагрузки и программной реинициализации, отметила аналитик. Стоимость подобной процедуры у официальных сервисных центров Porsche составляет около 20 тысяч рублей, констатировала Трушкова.

О проблеме с запуском автомобилей Porsche в России стало известно 1 декабря. Отмечалось, что с такого рода трудностями столкнулись автовладельцы из Москвы, Краснодара и других городов. Дилеры объясняли форс-мажорную ситуацию проблемами со связью. В качестве одного из вариантов разблокировки эксперты называли отключение аккумулятора на срок около десяти часов.

