Россияне массово пожаловались на платные подписки в школьных дневниках

В России родители пожаловались на платные подписки в школьных дневниках

В России родители пожаловались на платные подписки в школьных дневниках, из-за них нельзя отслеживать успеваемость детей, а также получать доступ к домашним заданиям. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Несколько семей из Иркутской области поделились, что вынуждены отдавать 1599 рублей, чтобы иметь доступ к домашним заданиям, успеваемости и рейтингу своих детей. Они говорили о цифровой платформе «Дневник.ру», девиз которой: «Качественное и доступное образование в России».

По информации россиян, 1599 рублей нужно отдавать за каждого ребенка по отдельности. Без этого нельзя получить задания, их можно открыть только с аккаунта учащегося. Многие взрослые посетовали, что у первоклассников нет телефонов.

Кроме того, они недовольны частым повышением тарифов: изначально цены начинались со 149 рублей, сейчас стоимость в месяц — 499 рублей. Родители утверждают, что скидки в приложении зачастую недействительны, и с аккаунта списывается оплата по тарифу без акции.

При этом приложением можно воспользоваться бесплатно, но через браузер на компьютере. По оценкам родителей, интерфейс там сильно хромает.

