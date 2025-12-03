Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:36, 3 декабря 2025Путешествия

Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Zeljko Stevanic / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в Китае и узнал об употреблении местными масла из канализации в пищу. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин рассказал, что в городских канализациях по всему миру годами накапливаются жир и пищевые отходы, а также остатки моющих средств. Все это превращается в единые массы, которые сантехники называют жирбергами. По его словам, в ряде стран — например, в Англии и США, — из них на предприятиях делают биодизель, биогаз и сырье для промышленности. В России проблема жировых засорений стоит не так остро.

Материалы по теме:
Где отдохнуть в Китае в 2025 году: города, курорты, пляжи и цены
Где отдохнуть в Китае в 2025 году:города, курорты, пляжи и цены
5 сентября 2025
Какие страны открыты для россиян в 2026 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2026 году?Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
2 декабря 2025

«Китайцы довели переработку канализационного масла до абсурда», — написал Еремин. Он пояснил, что местные придумали, как можно заработать на жирбергах, — они начали рафинировать канализационный жир, чтобы он походил на обычное подсолнечное масло. При этом затраты на изготовление — минимальные.

Тревел-блогер сообщил, что такое масло покупают за большие деньги нелегальные точки общественного питания, подпольные посредники и даже фармацевтические компании. «По оценкам китайских экспертов, до десяти процентов масла в стране — это канализационное масло, прошедшее "очистку". Услышите эту цифру — и поймете, почему многие китайцы десять лет назад приходили в ресторан со своей бутылкой масла», — добавил он. Такой продукт вызывает хронические воспаления ЖКТ и повышает риск рака желудка и печени, пояснил блогер.

«Государство в Китае борется, проводит рейды, закрывает цеха, сажает людей. За последние 10–12 лет посадили уже тысячи нелегальных переработчиков. Но схема проста — прибыль большая, и подпольные производства продолжают появляться», — заключил россиянин.

Ранее российская путешественница описала Китай фразой «походы в туалеты стали главным страхом». Она прожила в стране три года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok