Россиянка описала круиз за 100 тысяч рублей фразой «не оправдал ожиданий»

Российская туристка отправилась в круиз стоимостью более 100 тысяч рублей и описала его фразой «не оправдал ожиданий». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Татьяна рассказала, что в июне 2025 года они с мужем путешествовали на теплоходе «Павел Бажов» по маршруту Сарапул — Астрахань — Казань — Сарапул. Первое разочарование ждало пару в каюте. Там было очень душно, пахло канализацией, а в душе было слишком мало места.

Кроме того, Татьяне не понравилось питание на теплоходе. «Меню однообразное — кормили почти одними баклажанами. Выбора блюд практически не было. А завтрак вообще как будто рассчитан на детей. Предлагали кукурузные хлопья и шоколадные шарики. Выпечка была несвежей», — пожаловалась она.

Россиянка добавила, что порции были маленькими, овощи — безвкусными, а меню — однообразным. Единственный плюс во время круиза, который заметила туристка, — культурные мероприятия по вечерам.

«Мы участвовали во всех конкурсах, которые были. А так, в целом, если сказать об организации досуга, то его было мало», — посетовала автор отзыва.

Ранее российская путешественница отправилась в круиз по Карибским островам и описала публику на корабле фразой «вокруг одни похотливые пенсионеры». Девушка рассчитывала на то, что молодежи там будет больше.

