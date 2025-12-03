Реклама

19:31, 3 декабря 2025

Россиянка забронировала отель в Турции и попала в подвал с текущими трубами

Россиянку заселили в номер отеля в Стамбуле с текущими трубами и запахом гнили
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Emrah Gurel / AP

Российская туристка забронировала отель в Турции и попала в подвал с текущими трубами. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Berce Hotel Istanbul 3* находился в историческом районе Султанахмет в Стамбуле. Девушка отметила, что забронировала недорогой номер. «Понимала, что это бюджетный вариант, но не готова была к номеру в подвале», — призналась она. Также после заезда россиянка увидела текущие трубы на потолке, воду на полу и почувствовала запах гнили и плесени.

«Никаких ТВ, кондиционеров и чайных станций, которые были указаны в описании, в помине не было. Все, что предлагалось на сайте, — фото не этого отеля», — сообщила путешественница. В тот же день ее все-таки переселили в другой номер. Он оказался в другом здании, которое не было похоже на гостиницу. Кроме того, за это от туристки потребовали доплату.

«Проскандалила с ними (менеджерами. — прим. «Ленты.ру».) три часа и была уже на полпути в туристическую полицию», — вспоминает пострадавшая. По ее словам, у работников гостиницы каждый день были скандалы с гостями, поэтому она была не единственной постоялицей, попавшей в подобную ситуацию.

Ранее российскую туристку избили и оскорбили на почве национальной ненависти в Турции. Местная девушка ударила ее по ноге, направляясь в уборную. В ответ на замечание турчанка избила путешественницу, а затем скрылась на своем мотоцикле.

    Обсудить
