Русские семьи-переселенцы заявили о несправедливости при приеме их детей в школы

В ГД внесли проект, освобождающий русскоговорящих от экзамена при приеме в школы

Русские семьи-переселенцы заявили о несправедливости при приеме их детей в школы. В Государственную Думу (ГД) в связи с этим внесли законопроект, который призван освободить русскоговорящих от экзамена по русскому языку. Об этом стало известно «Радио России».

Как пояснили недовольные, в настоящее время разницы между приемом на обучение иностранных детей без фактического знания русского языка и детей из русских семей, которые проживали за рубежом, нет.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов отметил, что подобная тенденция создает огромную проблему.

«Этих случаев полно. Мы отказываем своим реальным соотечественникам, но запускаем в нашу страну людей, которые такими соотечественниками не будут никогда. Они никогда не адаптируются, не интегрируются в нашу страну и представляют еще и угрозу для нашей страны», — уверен правозащитник.

Он заверил, что намерен в ближайшее время поднять этот вопрос перед российскими властями.

До этого сообщалось, что депутат Мосгордумы Андрей Медведев обратился к родителям не сдавшей языковой тест девочки из Казахстана.

Еще раньше в аналогичной ситуации оказалась приехавшая из Латвии русская девочка. Результаты ее тестирования сочли неудовлетворительными, однако позже они были пересмотрены, и школьница смогла продолжить обучение.