Бывший СССР
22:33, 3 декабря 2025Бывший СССР

СБУ отвергла сообщения о подрыве Румынией украинского морского дрона

СБУ отвергла сообщения о подрыве Румынией украинского морского дрона Sea Baby
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash.com

Служба безопасности Украины (СБУ) в комментарии изданию Hromadske отвергла сообщения о подрыве Румынией морского дрона Sea Baby.

Там сообщили, что ни один из беспилотников не был потерян в Черном море. В спецслужбе также заявили, что операции осуществляются «в пределах определенных районов», отрицая, что Sea Baby мог попасть в территориальные воды Румынии.

«Украина неукоснительно соблюдает нормы международного права, не нарушает международные границы и с уважением относится к своим партнерам», — подчеркнули в СБУ.

Ранее в Минобороны Румынии сообщили о подрыве украинского морского дрона. Там уточнили, что водолазы-саперы по запросу береговой охраны выполнили миссию по нейтрализации объекта, представляющего угрозу судоходству в Черном море.

