Россиян предупредили о новогодних штрафах

Юрист Зокиров: В новогоднюю ночь россиян могут ждать штрафы за шум и фейерверки

В новогоднюю ночь россиян могут ждать штрафы за шум в общественных местах и дома, а также за запуск фейерверков. Об этом жителей страны предупредил юрист Тургунбой Зокиров, его слова приводит «АГН "Москва"».

По словам Зокирова, в Москве и на значительной части территории страны даже в канун Нового года действует закон о покое граждан, который запрещает шуметь в ночное время.

«В отличие от ряда регионов — например, Владимирской области или Алтайского края, где в новогоднюю ночь допускаются послабления, — в столице такие исключения не предусмотрены», — заявил он. Зокиров отметил, что за шум москвичей могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей.

Также юрист добавил, что штраф грозит и за запуск пиротехники с балконов — такие действия нарушают правила пожарной безопасности.

