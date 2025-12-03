Россияне назвали приемлемую цену видеоигр

Опрос ММНВ: Россияне приобретают игры до тысячи рублей или бесплатные

Россияне предпочитают бесплатные игры или стоимостью до тысячи рублей, показал опрос, проведенный в рамках Московской международной недели видеоигр, который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Доступная стоимость — один из ключевых факторов интереса россиян к покупке игр. Среди тех, кто рассматривает приобретение игр, большинство готовы потратить от 500 рублей до 1 тысячи рублей. При этом потратить больше, до 5 тысяч рублей, чаще готовы респонденты от 35 до 45 лет и старше 55 лет — 14 процентов и 17 процентов соответственно», — говорится в материале.

54 процента респондентов предпочитают бесплатные игры, отмечается в исследовании. При этом молодых людей такие игры привлекают реже: 50 процентов опрошенных младше 25 лет и 43 процента в возрасте от 25 до 35 лет.

Среди россиян, которые тратят деньги на видеоигры, 41 процент не используют подписки. Особенно высока доля таких людей среди старшего поколения (45+). Напротив, среди поколения до 25 лет лишь 28 процентов пользователей платных игр не используют подписки. Активно пользуются подписками 32 процента опрошенных, причем наибольшая доля приходится на респондентов в возрасте от 35 до 45 лет (36 процентов) опрос, проведенный в рамках Московской международной недели видеоигр

Опрос также показал интерес россиян к «условно-бесплатному» мобильному сегменту. Регулярно в игры, где доступен бесплатный старт и платное приобретение дополнительных возможностей, играют 26 процентов опрошенных.

В опросе приняли участие более 400 человек из разных регионов России в возрасте от 17 до 55 лет, сообщается в материалах к исследованию.

